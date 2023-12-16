Посол Израиля заявил о готовности страны к продолжительной войне

При этом дипломат готов признать, что конфликт с ХАМАС станет бременем для госбюджета 2024 года. Посол заметил, что миллионы долларов уходят на войну, экономисты при этом хотели бы, чтобы эти деньги ушли на другие дела. Бен Цви пояснил, что оставлять большое количество людей в резерве во время войны "очень сложно", поскольку они не находятся на своих рабочих местах. Он выразил надежду на то, что эту проблему удастся решить, потому что израильская экономика достаточно быстро способна возвращаться к нормальной работе.