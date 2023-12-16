Экс-советник Пентагона назвал Ирак "стратегической катастрофой" для США

Соединенным Штатам необходимо покинуть Ирак, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего старшего советника американского Министерства обороны, полковника Дугласа Макгрегора.

Экс-советник Пентагона назвал Ирак "стратегической катастрофой" для США
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Он назвал пребывание военных США в стране «стратегической катастрофой».

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Отмечается, что более пяти тысяч американских военнослужащих находятся на 12 или 13 базах в Ираке, они являются «сидячими мишенями».

«Для чего мы здесь? Чтобы скрыть тот факт, что мы потерпели неудачу в Ираке? Ирак стал огромной стратегической катастрофой, мы создали хаос», — отметил эксперт.

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