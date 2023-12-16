Экс-советник Пентагона назвал Ирак "стратегической катастрофой" для США
Соединенным Штатам необходимо покинуть Ирак, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего старшего советника американского Министерства обороны, полковника Дугласа Макгрегора.
Он назвал пребывание военных США в стране «стратегической катастрофой».
Отмечается, что более пяти тысяч американских военнослужащих находятся на 12 или 13 базах в Ираке, они являются «сидячими мишенями».
«Для чего мы здесь? Чтобы скрыть тот факт, что мы потерпели неудачу в Ираке? Ирак стал огромной стратегической катастрофой, мы создали хаос», — отметил эксперт.
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