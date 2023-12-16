Сенатор Грэм: ни один союзник США не получит помощи до плана защиты границы

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что ни один союзник США не получит помощи до того, пока не будет представлен и одобрен план защиты границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика. "Я продолжу настаивать на том, что ни один иностранный союзник не получит помощи до тех пор, пока у нас не будет плана по защите своей страны против назревающего "11 сентября"", - пишет Грэм. Сенатор утверждает, что неконтролируемая нелегальная миграция в США позволит вновь организовать что-либо похожее на масштабный теракт, который произошел в Нью-Йорке в 2001 году. При этом Грэм заявил, что понимает, что без поддержки США Украину, вероятнее всего, ждет поражение - однако, по мнению сенатора, угроза внутренних проблем куда выше. При этом в мае 2023 года, до начала провалившегося контрнаступления ВСУ, Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским радовался тому, что на Украине "умирают русские", и называл это самым удачным вложением средств США. В России Грэм объявлен в розыск. До этого сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что визит главы Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не поспособствовал достижению договоренностей между администрацией Джо Байдена и конгрессом США по выделению помощи Киеву.