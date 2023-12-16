Глава МИД Венгрии Сийярто пожаловался на унизительный прием в США в 2014 году

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто пожаловался на унизительный прием в США в 2014 году. Тогда в ходе визита ему предстояло пообщаться в американской администрации с демократами, которые встретили его, мягко говоря, холодно, признался министр в интервью порталу Mandiner.

По словам политика, в Вашингтоне ему дали понять, что госсекретарь США не будет с ним встречаться. Сийярто смог поговорить только с Викторией Нуланд, которая в то время занимала должность помощника главы госдепа.

Венгерского министра удивило отношение принимающей стороны. Сидеть пришлось за маленьким журнальным столиком, на который Нуланд бросила два листка с требованиями США. Будапешт должен был внести изменения в ряд законов, в том числе Конституцию страны.

"Я сообщил, что так не пойдет. С этого момента стало понятно, что демократы не готовы к сотрудничеству с нами", - приводит слова Сийярто РИА Новости.