Сийярто рассказал, кто обвиняет Венгрию в получении "взятки" от ЕК
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал изданию Mandiner сообщения о том, что размороженные для Будапешта 10 миллиардов евро якобы были «взяткой» от европейской комиссии, чтобы Венгрия не ветировала начало переговоров с Киевом о вступлении в Европейский союз.
По его словам, каждый судит по себе, что «можно сказать о работе Брюсселя и Европарламента». Как указал дипломат, «европейская политика сейчас настолько мелкая», что по сравнению с ней болото может показаться освежающим.
«Это мелкое мышление. Подавляющее большинство европейских политиков смотрит не дальше заголовков завтрашних газет, что там напишут о них. Какое-то долгосрочное стратегическое мышление уже не очень существует со стороны европейских лидеров», — отметил глава МИД.
Он объяснил это тем, что правительства многих европейских стран нестабильны и, как правило, представлены коалициями, поэтому много сил у чиновников уходит на сохранение своих должностей.
13 декабря Еврокомиссия подтвердила, что разблокирует предназначенные Венгрии 10,2 миллиарда евро из общеевропейских средств, которые Будапешт год не мог получить из-за обвинений в несоблюдении европейских норм верховенства права. Журналисты и евродепутаты подозревали, что средства могли разморозить накануне саммита, ожидая в таком случае большей сговорчивости венгерского премьера по «украинским вопросам».