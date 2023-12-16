Сийярто рассказал, кто обвиняет Венгрию в получении "взятки" от ЕК

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал изданию Mandiner сообщения о том, что размороженные для Будапешта 10 миллиардов евро якобы были «взяткой» от европейской комиссии, чтобы Венгрия не ветировала начало переговоров с Киевом о вступлении в Европейский союз.

По его словам, каждый судит по себе, что «можно сказать о работе Брюсселя и Европарламента». Как указал дипломат, «европейская политика сейчас настолько мелкая», что по сравнению с ней болото может показаться освежающим.

«Это мелкое мышление. Подавляющее большинство европейских политиков смотрит не дальше заголовков завтрашних газет, что там напишут о них. Какое-то долгосрочное стратегическое мышление уже не очень существует со стороны европейских лидеров», — отметил глава МИД.

Он объяснил это тем, что правительства многих европейских стран нестабильны и, как правило, представлены коалициями, поэтому много сил у чиновников уходит на сохранение своих должностей.