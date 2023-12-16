FT: лидеры ЕС промахнулись, не согласовав помощь Киеву на саммите в декабре

Лидеры стран Европейского союза "промахнулись", когда не смогли согласовать помощь Украине в размере €50 млрд на саммите, который на текущей неделе прошел в Брюсселе. Об этом пишет британское издание Financial Times, ссылаясь на неназванного западного дипломата. "Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись", — сказал дипломат. По словам представителя Евросоюза, "у Украины есть ликвидность до января" следующего года, однако после этого "становится немного туго". "Нам нужно действовать быстро, — добавил он. Накануне премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что ЕС потребуются еще недели, чтобы согласовать финансирование Украины в долгосрочной перспективе. 15 декабря вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд было наложено премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в начале 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года.