Президент Украины Владимир Зеленский, остерегая союзников от бунта украинских беженцев, подталкивает Запада к смене стратегии. Об этом написал экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в материале для The American Conservative (TAC).

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11 сентября Зеленский заявил в интервью The Economist, что сокращение помощи Украине со стороны западных стран может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе. Политик отметил, что украинские граждане в целом "вели себя хорошо" за границей и "очень благодарны" приютившим их странам. Однако, по его словам, это не станет "хорошей историей" для Европы, если она "загонит этих людей в угол".

Бэндоу обратил внимание на то, что такие угрозы со стороны Зеленского вынуждают Запад задумываться о своих интересах при разработке стратегии по Украине.

Эксперт также усомнился в том, что украинские беженцы на самом деле могут устроить бунт. По его словам, такое поведение может лишить их благополучия, поскольку Европа не станет мириться с мятежами.