В ресторанах Киева начали раздавать повестки

Сотрудники СБУ в сопровождении людей в камуфляже проводят рейды по крупным ресторанам Киева, чтобы раздавать повестки посетителям. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

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Источника издания в СБУ рассказал, что правоохранительные органы реализуют в Киеве «контрдиверсионные меры безопасности». Сотрудники военкоматов в это самое время проверяют граждан на следование правилам воинского учета.

Ранее депутат Верховной Рады Николай Тищенко заявил, что военкомы мешают работе малого и среднего бизнеса. «Фронт не может существовать без надежного тыла. Пока военные на передовой, их родственники работают в таких гражданских заведениях, как рестораны, отельные комплексы», — написал Тищенко в письму главкому ВСУ и министру обороны.