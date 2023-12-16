В Венгрии рассказали о возможном вето на реальных переговорах ЕС и Украины

Венгрия сможет наложить вето на переговоры Европейского союза и Украины о вступлении в объединение, когда они будут реальными, а не гипотетическими, как в настоящее время, сообщил Mandiner министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт предпринял наиболее правильный шаг, избавив себя от последствий решения Евросоюза начать переговоры с Киевом.

«Мы не принимаем участие в этом решении, не несем за него ответственности и от последствий тоже себя освобождаем», — заявил глава МИД.

Он ответил, что «прибегать к жесткому средству вето» будет целесообразно, «если в ходе подготовки к настоящим, а не гипотетическим, как сейчас, переговорам, Брюссель захочет навязать что-то невыгодное для нас».

Ранее на саммите ЕС было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.