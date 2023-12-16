США заявили, что разделяют оценку ЦАХАЛ о длительности конфликта в Газе

Американские власти разделяют оценку Израиля о том, что боевые действия в секторе Газа могут затянуться еще на месяцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя администрации США Джона Кирби.

По его словам, Вашингтон считает важным для Израиля переходить к новой фазе операции в Газе, которая должна быть более прицельной и точной.