США заявили, что разделяют оценку ЦАХАЛ о длительности конфликта в Газе
Американские власти разделяют оценку Израиля о том, что боевые действия в секторе Газа могут затянуться еще на месяцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя администрации США Джона Кирби.
По его словам, Вашингтон считает важным для Израиля переходить к новой фазе операции в Газе, которая должна быть более прицельной и точной.
Кирби также указал, что американский лидер Джо Байден знает о ситуации в секторе Газа, где израильские военнослужащие убили трех заложников из Израиля, похищенных движением ХАМАС 7 октября. Это произошло из-за ошибочной идентификации противника во время боя в районе Шеджайя города Газа.
Рамблер: главные новости