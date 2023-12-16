Видодо: в противостоянии США и КНР Индонезия и АСЕАН не займут ни одну из сторон

Индонезия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не будут занимать ни одну из сторон в противостоянии между США и Китаем. Об этом заявил индонезийский президент Джоко Видодо в интервью газете Yomiuri.

"И Соединенные Штаты, и Китай являются для нас важными друзьями, и мы можем вести диалог с их лидерами. Индонезия и АСЕАН не будут занимать чью-либо сторону", - сказал он.

Видодо также отметил, что "безопасность на море является ключом к миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", и в этом вопросе АСЕАН, по его словам, рассчитывает на поддержку Японии. Касаясь ситуации в Южно-Китайском море, президент Индонезии подчеркнул необходимость обеспечения мира и стабильности в этом регионе.