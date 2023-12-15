Трюдо: Канада выступает за признание палестинского государства

"Мы будем продолжать <...> выступать за решение проблемы [палестино-израильского конфликта на основе сосуществования] двух государств и будем работать над этим, - сказал Трюдо. - Мы не увидим мир и стабильность в регионе до тех пор, пока израильтяне не будут жить в безопасном еврейском государстве, а палестинцы жить своими устремлениями в защищенном, безопасном и процветающем палестинском государстве, признанном в рамках международных границ".