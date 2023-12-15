Макрон высказался о вступлении Украины в Евросоюз

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз до сих пор далек от принятия Украины в свой состав. Об этом пишет РИА Новости.

По словам французского лидера, вступление Украины в объединение потребует реформы правил ЕС. На эти реформы, заметил Макрон, потребуется больше денег. Решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз он назвал политическим решением, «у которого нет юридической значимости».

«Сегодня мы еще очень далеки от этого (приема Украины в ЕС — прим. "Ленты.ру"). Я привержен суверенитету Европы в плане сельского хозяйства, мы продолжим его защищать, поддерживать наши производственные мощности», — высказался президент Франции.