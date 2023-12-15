Политолог: Орбан может возглавить новый Евросоюз

После масштабной реформы Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может стать лидером новой европейской коалиции. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов, отметив, что Орбан тот лидер, который на первое место ставит интересы собственного государства.

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«Орбан может стать главой обновленной европейской коалиции. <…> Он заявляет, что правительство Украины коррумпировано и помогать ему не надо, наоборот, нужно договариваться с Россией. Это позиция национального лидера, на эту позицию смотрят уже многие правые силы Евросоюза», — поделился в разговоре с Пятым каналом Евгений Михайлов.

При этом политолог не считает, что Орбана можно назвать пророссийским. Также Михайлов отмечает, что Евросоюз в скором времени ждут перемены из-за конфликтов интересов с США.