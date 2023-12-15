Политолог: Орбан может возглавить новый Евросоюз

Политолог Михайлов: Орбан может возглавить новый Евросоюз
После масштабной реформы Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может стать лидером новой европейской коалиции. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов, отметив, что Орбан тот лидер, который на первое место ставит интересы собственного государства.
«Орбан может стать главой обновленной европейской коалиции. <…> Он заявляет, что правительство Украины коррумпировано и помогать ему не надо, наоборот, нужно договариваться с Россией. Это позиция национального лидера, на эту позицию смотрят уже многие правые силы Евросоюза», — поделился в разговоре с Пятым каналом Евгений Михайлов.
При этом политолог не считает, что Орбана можно назвать пророссийским. Также Михайлов отмечает, что Евросоюз в скором времени ждут перемены из-за конфликтов интересов с США.
Ранее Венгрия заблокировала помощь Евросоюза Украине в размере 50 миллиардов евро во время обсуждения, передает МК.RU. Лидеры ЕС согласились вернуться к дебатам в следующем году. Однако любая задержка поставок может болезненно сказаться на Украине. CNN пишет, что Киев без помощи западных партнеров рискует проиграть в конфликте с Россией к лету 2024 года.