На Украине рассказали о состоянии взорвавшего гранаты депутата

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин, взорвавший несколько гранат на сессии сельсовета, перенес операцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста Виталия Глагола.

«Подрывник жив и находится в Свалявской больнице после взрыва», — рассказал он.

По словам Глагола, в результате произошедшего депутат получил ранение в живот и был успешно прооперирован врачами. Кроме того, один из депутатов находится в очень тяжелом состоянии с осколочным ранением головы. В настоящее время за его жизнь борются врачи.

Журналист также уточнил состояние других пострадавших при взрыве гранат. Так, по словам представителя украинских СМИ, 20 человек были госпитализированы Свалявскую городскую больницу. Из них пять человек — в тяжелом состоянии, еще троих перевезли в госпиталь в Ужгороде.

Ранее врио заместителя начальника департамента коммуникации нацполиции Юлия Гирдвилис назвала возможный срок заключения Батрину.

15 декабря депутат взорвал несколько гранат во время заседания сельсовета в селе Керецки. Тогда предварительно сообщалось о 26 пострадавших, шесть из которых — в тяжелом состоянии.