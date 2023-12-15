Макрон: ЕС далек от приема Украины в сообщество

Евросоюз еще очень далек от включения в свой состав Украины. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Мы очень далеки от приема Украины, - сказал Макрон. - Любое включение новых государств потребует глубокого реформирования наших правил".

Он также выразил надежду, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "с учетом того, что его законные интересы приняты в внимание, будет вести себя как европеец не будет брать в заложники политическое будущее Европы".

Орбан является противником членства Украины в ЕС. Как ранее сообщило издание газеты Politico, канцлер Германии Олаф Шольц на саммите ЕС в четверг предложил Орбану выйти за кофе во время обсуждения плана о начале переговоров по вступлению Украины в состав сообщества. Оставшиеся лидеры стран Евросоюза в ночь на пятницу приняли решение о начале соответствующих переговоров.