Маск двумя знаками прокомментировал выделение средств США Украине

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск без слов прокомментировал сообщение в социальной сети X об утверждении оборонного бюджета США на 2024 год, в который вошло выделение средств Украине.

Свою реакцию Илон Маск выразил в виде двух знаков — «!!». Никаких дополнительных подробностей предприниматель к своему сообщению не добавил. При этом сообщение режиссера Робби Старбака, на которое отреагировал Маск, содержало в себе критику выделения средств Украине, что делает реакцию миллиардера ещё более неясной.

«Поздравляю всех, большинство вашей Республиканской Палаты только что проголосовало за: Увеличение количества необоснованного шпионажа за американцами. Больше поездок на аборты, финансируемых налогоплательщиками. Увеличение количества смен пола, финансируемых налогоплательщиками. Больше $$$ для Украины. Тотальное предательство. С такими республиканцами, кому нужны демократы? Безумие», — прокомментировал Старбак решение американских властей.