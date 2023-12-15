В Польше обвинили в фальсификации комиссию по расследованию катастрофы Ту-154

Польская комиссия по расследованию катастрофы правительственного Ту-154 фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов. Об этом заявил глава канцелярии премьера страны Дональда Туска Ян Грабец, слова которого приводит РИА Новости. "Это комиссия, действующая от имени государства и обвиненная в фальсификациях, если речь идет об экспертизах американских и европейских экспертов", - уточнил он. Грабец призвал "делать выводы из поражений". Он счел работу комиссии - поражением "во многих измерениях", но прежде всего - с точки зрения престижа польского государства. До этого в Польше комиссию по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском уличили во лжи. С таким заявлением выступил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик. 15 декабря стало известно, что МВД Польши решило отказаться от версии вины РФ в крушении Ту-154 под Смоленском в 2010 году.