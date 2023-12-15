Посол США навестила Гершковича в СИЗО

«Посол Трейси посетила сегодня... задержанного репортера Эвана Гершковича после того как накануне Мосгорсуд в четвертый раз отклонил его апелляцию», - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Накануне Мосгорсуд отказал Гершковичу в освобождении из следственного изолятора по делу о шпионаже. Корреспондент останется под стражей до 30 января 2024 года.

Накануне президент Владимир Путин затронул тему Гершковича и других американских граждан, задержанных в России. На предложение отпустить задержанных Путин предложил им не совершать правонарушений на территории России. Глава государства также заявил о поддержке диалога со Штатами по обмену заключенными отметив, что договоренности должны отвечать интересам обеих сторон.