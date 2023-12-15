В Белом доме три года ищут пропавшую папку с разведданными по России

Спецслужбы США на протяжении трех лет ищут папку с разведданными о России , пропавшую из Белого дома под конец президентства Дональда Трампа , сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела. News.ru

Отмечается, что досье включало первичные разведывательные данные, которые собрали США и другие члены НАТО на «россиян и российских агентов». В том числе речь шла об информации, на основании которой власти США пришли к выводу, что РФ могла помочь Трампу выиграть выборы в 2016 году. Газета.Ru