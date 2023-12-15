Цукерберг строит секретное подземное убежище
Американский предприниматель Марк Цукерберг строит секретное подземное убежище на Гавайях. Об этом сообщает Wired.
Отмечается, что предприниматель выбрал местом для строительства бункера остров Кауаи. Согласно планам Цукерберга, подземный жилой комплекс займёт площадь 500 кв. метров и будет иметь свой собственный генератор энергии и особую дверь, способную выдержать взрыв. При этом постройка ведётся в строгой секретности — рабочие не только подписали документы о неразглашении информации, но и получили запрет на общение между разными бригадами.
Источник отмечает, что общая стоимость проекта равняется 270 миллионам долларов. При это Цукерберг уже провёл на территории убежища два корпоративных мероприятия.
Ранее испанские СМИ подали иск на 550 миллионов евро к компании Цукерберга.