Цукерберг строит секретное подземное убежище

Отмечается, что предприниматель выбрал местом для строительства бункера остров Кауаи. Согласно планам Цукерберга, подземный жилой комплекс займёт площадь 500 кв. метров и будет иметь свой собственный генератор энергии и особую дверь, способную выдержать взрыв. При этом постройка ведётся в строгой секретности — рабочие не только подписали документы о неразглашении информации, но и получили запрет на общение между разными бригадами.