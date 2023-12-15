Польская комиссия год назад заподозрила Россию в подрыве самолета Качиньского. Теперь ее саму обвиняют в фальсификациях

Министерство обороны Польши 15 декабря сообщило, что ликвидировало комиссию по расследованию крушения самолета бывшего президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Кроме того, ее членов обвинили в растратах, лжи и фальсификациях. Комиссия, созданная в 2016 году, ранее выдвигала обвинение в адрес России в подрыве самолета польского лидера, но теперь Варшава отказывается от претензий к Москве.

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Новый министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш анонсировал анализ работы этой комиссии, а его заместитель Цезарь Томчик и вовсе назвал ее ликвидацию «прекращением бесполезной траты средств».

Комиссия тратила бюджетные деньги не по назначению и лгала

По словам Томчика, комиссия потратила сотни миллионов злотых на «деятельность, не имеющую ничего общего с расследованием катастрофы, но имеющую отношение к политике».

Это поистине исторический момент, когда польское государство наконец смотрит правде в глаза. Когда государство признает, что именно специалисты объясняют причины катастрофы, а не политики, мошенники и люди, которые используют ложь как инструмент своей работы Цезарь Томчик замминистра обороны Польши

Он также уточнил, что даже депутаты парламента не могли добиться от комиссии информации о ее деятельности. А глава канцелярии премьер-министра республики Дональда Туска Ян Грабец обвинил ее членов в подлоге экспертизы американских и европейских специалистов об авиакатастрофе.

Он намекнул, что комиссия потратила огромные деньги, но не оправдала эти траты и не нашла никаких новых подробностей по расследованию и причинам крушения борта.

Польша откажется от версий о вине России в крушении

В 2022 году глава этой комиссии, на тот момент министр обороны Антоний Мацеревич завил, что крушение самолета Качиньского было подготовлено спецслужбами России. Он аннулировал отчет комиссии от 2011 года и заявил, что в ходе расследования эксперты обнаружили следы взрывчатки на обломках самолета. Также он исключил версию об ошибке пилотов, признававшуюся верной, и утверждал, что на записях черных ящиков якобы слышен взрыв незадолго до падения.

Однако теперь Польша на официальном уровне отказывается от таких претензий. Новый министр внутренних дел Марчин Кервиньский указал, что рапорт Ежи Миллера (главы МВД Польши в 2011 году) подробно объяснил причины той катастрофы — «честным, комплексным и глубоким образом».