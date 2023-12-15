Президент Грузии нарушила запрет на участие в праздновании присвоения статуса кандидата в ЕС

Президент Грузии нарушила запрет на участие в праздновании присвоения статуса кандидата в Евросоюз
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла на площадь Свободы в Тбилиси, несмотря на то что ей было отказано в выступлении на торжествах в связи с присвоением стране статуса кандидата в Евросоюз, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Дадут мне выступить – очень хорошо, не дадут – просто хорошо!» – сказала она журналистам. Президент назвала происходящие события «праздником».
«Это – важный шаг к Европе», – заявила Зурабишвили.
Президент подчеркнула, что присвоение статуса Грузии обрадовало и жителей Абхазии и Южной Осетии.
В пятницу председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отказал президенту в праве выступить на площади Свободы, где собрались тысячи человек. «Нечего здесь будет делать президенту и радикальной оппозиции», – сообщил он. «Саломе Зурабишвили и радикальная оппозиция саботировали получение статуса, делали все, чтобы его не присвоили», – заявил Кобахидзе.
Ранее Зурабишвили говорила, что правительство Грузии недостаточно работает для получения статуса кандидата в Евросоюз.