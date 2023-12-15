В Британии хотят ограничить доступ в соцсети подросткам младше 16 лет

Власти Великобритании рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет на фоне роста числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи, пишет The Times. Парламентская газета

Отмечается, что работа над соответствующим законопроектом находится "на ранней стадии", некоторые члены правительства считают, что меры "вряд ли зайдут так далеко". Издание полагает, что в рамках новых ограничений будут введены более эффективные средства родительского контроля, а также технологии проверки возраста в социальных сетях. ТАСС