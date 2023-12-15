Евросоюз сравнили с собранием жильцов многоэтажки
Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти сравнил Евросоюз с собранием жильцов многоэтажного дома. Об этом сообщает «RT на русском».
Такое заявление Джорджетти сделал во время своего выступления в Риме. По его мнению, между Евросоюзом и жилищным собранием есть одна общая черта — они не могут принимать быстрые решения. Кроме того, министр также добавил, что Евросоюзу недостаточно «политического измерения», а страны-участники альянса «гонятся за Китаем».
«Это поймёт любой, у кого есть опыт собраний в кондоминиумах», — заявил он.
Ранее Австрия сначала заблокировала, а потом разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России.
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