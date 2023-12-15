Польша откажется от версий о «российском следе» в гибели Качиньского

Новый глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что Варшава откажется от версий о вине России в авиакатастрофе, жертвой которой стал президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает РИА Новости.

Кервиньский подчеркнул, что «время теорий заговора и лжи закончилось». Так он прокомментировал повторное расследование, которая начала комиссия экс-министра обороны Польши Антони Мачеревича.

Кервиньский отметил, что рапорт экс-главы МВД Ежи Миллера уже объяснил причины катастрофы - «честным, комплексным и глубоким образом».

Самолет Ту-154 с Качиньским и высокопоставленными польскими чиновниками на борту разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли 96 человек. Польская делегация летела на траурные мероприятия в Катынь.

Варшава неоднократно предъявляла претензии к расследованию катастрофы в России. РФ все обвинения отвергала.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причиной крушения решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях плохой видимости.

Комиссия польского министра Миллера пришла к аналогичным выводам.