Контейнеровоз у берегов Йемена атаковали с воздуха

Контейнеровоз в Красном море под флагом Либерии атаковали с воздуха у йеменских берегов, на нем начался пожар, сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey.

Атака произошла у Баб-эль-Мандебского пролива, в 50 морских милях к северу от порта Моха (Йемен), передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Согласно данным Ambrey, судно шло в южном направлении, в него попала ракета, один контейнер рухнул в море. Информации о пострадавших нет.

Представитель американского министерства обороны заявил, что ракету запустили с территории, которую контролируют йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах», указывает Associated Press.