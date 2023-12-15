Кандидат в президенты США предрек отказ Байдена от президентской гонки
Независимый кандидат в президенты США Корнэл Уэст считает, что нынешний президент США Джо Байден может внезапно отозвать свою кандидатуру из-за растущей критики. Об этом пишет издание Politico.
Согласно результатам опросов, граждане США высказывают недовольство политикой Байдена по вопросам экономики и миграции, а также военной помощи Украине. Кроме того, среди американцев растет беспокойство по поводу возраста Джо Байдена, которому сейчас 81 год.
Корнэл Уэст усомнился в том, что нынешний президент США сможет выдержать растущую критику и недовольство его политикой практически во всех сферах – от экономической ситуации до конфликтов на Украине и в секторе Газа.
По его мнению, у Джо Байдена «закончился бензин» и он может удивить нацию также, как и президент Линдон Джонсон, который в 1968 году отозвал свою кандидатуру.
«Я просто говорю, что не исключаю такую возможность, учитывая нестабильность ситуации», - заявил независимый кандидат.
По данным общенациональных опросов США, бывший глава Белого дома Дональд Трамп, считающийся основным соперником Джо Байдена, уже опережает его. СМИ считают, что у него больше шансов выиграть предстоящие президентские выборы, чем когда-либо с тех пор, как он покинул пост главы государства.