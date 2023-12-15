В Польше прилюдно сожгли флаг Израиля

Флаг Израиля прилюдно сожгли в польском Вроцлаве. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал журналистам мэр города Яцек Сутрик.

Напомним, что во вторник, 12 декабря, депутат сейма Польши от коалиции националистов «Конфедерация» Гжежож Браун погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. Он утверждал, что само по себе зажжение ханукальных свечей — «сатанинское» действие и не может проводиться в Сейме Польши.

Как рассказал Сутрик, в инциденте во Вроцлаве участвовали пять человек в масках. Они пришли на улицу Олавскую, забрались на конструкцию ханукальной меноры, достали флаг Израиля и подожгли его.

«После этого двое из них перевернули конструкцию девятиконечного подсвечника, после чего все скрылись в направлении улицы Свидницкой», — сказал мэр.