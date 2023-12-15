В Финляндии проведут расследование в отношении россиянина Петровского

Прокуратура Финляндии заявила о проведении предварительного расследования в отношении россиянина Яна Петровского (Воислава Тордена), которого подозревают в совершении военных преступлений на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

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Гражданин России Ян Петровский был задержан в Финляндии в августе. Силовики считают его одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы (ДШРГ) «Русич», которая принимала участие в конфликте на Донбассе еще в 2014-2015 годах.

Верховный суд Финляндии 8 декабря не разрешил экстрадицию Петровского по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы он был задержан пограничной охраной Финляндии

«Заместитель генерального прокурора решил, что в Финляндии будет проведено предварительное расследование, чтобы выяснить, совершал ли задержанный финскими властями российский гражданин военные преступления на Украине», - пояснили в прокуратуре.

Там также отметили, что следователи намерены сосредоточиться на действиях, совершенных в отношении раненых или сдавшихся в плен украинских солдат до начала Россией специальной военной операции.