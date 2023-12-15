Депутат грузинской оппозиции оскорбила русских из-за флажков Евросоюза

Депутат от грузинской оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили оскорбила русских, выражая недовольство по отношению к правящей «Грузинской мечте» из-за флажков Евросоюза, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Депутат грузинской оппозиции оскорбила русских из-за флажков Евросоюза
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«Безвкусные, как русские», – заявила она по отношению к правящей партии за то, что флажков ЕС не оказалось в парламенте на местах оппозиционеров.

Ранее Самадашвили была постпредом Грузии в Брюсселе.

Грузия празднует присвоение ей статуса кандидата в Евросоюз.

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