Депутат грузинской оппозиции оскорбила русских из-за флажков Евросоюза
Депутат от грузинской оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили оскорбила русских, выражая недовольство по отношению к правящей «Грузинской мечте» из-за флажков Евросоюза, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Безвкусные, как русские», – заявила она по отношению к правящей партии за то, что флажков ЕС не оказалось в парламенте на местах оппозиционеров.
Ранее Самадашвили была постпредом Грузии в Брюсселе.
Грузия празднует присвоение ей статуса кандидата в Евросоюз.
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