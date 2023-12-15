Обзор иноСМИ: «охота за российской подлодкой» и запретит ли РФ поставки урана в США

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Bloomberg: Россия рассмотрит превентивный запрет поставок урана в США

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Tenex, российская государственная урановая компания, предупредила американских клиентов, что Москва может превентивно запретить экспорт ядерного топлива в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, такое решение в России рассмотрят в том случае, если США примут закон о запрете импорта российского низкообогащенного урана с 2028 года.

По данным Bloomberg, предупреждения о российских превентивных санкциях получили компании Constellation Energy Corp., Duke Energy Corp. и Dominion Energy Inc. Источник подчеркнул, что окончательного решения в Кремле пока не приняли. Агентство отмечает, что в 2022 году Россия занимала первое место по поставкам обогащенного урана в США, обеспечив для американских реакторов почти четверть необходимого объема топлива.

В Израиле отчитались об успешном затоплении туннелей ХАМАС

Власти Израиля признали успешной пробную операцию по затоплению туннелей ХАМАС в секторе Газа морской водой. Как сообщает The Times of Israel, глава штаба ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Херци Ха-Леви заявил, что затопление туннелей было «хорошей идеей», но отказался от дальнейших комментариев.

В четверг, 14 декабря, The Times of Israel подтвердила, что затопление туннелей действительно началось, хотя и в ограниченных пробных масштабах. В ЦАХАЛ заявили, что армия располагает информацией о местонахождении заложников и не предпринимает шагов, ставящих их под угрозу. При этом высокопоставленный чиновник ХАМАС Усама Хамдан заявил, что туннели движения спроектированы так, чтобы противостоять наводнениям и другим «потенциальным опасностям».

Le Figaro: британский флот «охотился» за российской подлодкой

Французская газета Le Figaro рассказала о военно-морской операции Королевского флота Великобритании, которая состоялась полгода назад возле Корк-Харбора в Ирландии. По данным газеты, в ходе этой операции британский флот «охотился» на российскую подлодку.

Как и во времена холодной войны, российские субмарины все чаще выходят к берегам НАТО в разведывательных целях или «просто для проверки оперативности» сил альянса, отмечает газета. Для «охоты» возле Корк-Харбора Королевский флот задействовал противолодочный фрегат и вертолет, утверждают военные источники СМИ. Незадолго до наступления темноты вертолет пикировал и сбросил гидролокационное оборудование (вероятно, гидроакустический буй) на воду. Le Figaro подчеркивает, что два российских судна не нарушили международное право, так как не пересекли границу территориальных вод в 22 километрах от берегов Ирландии. Однако «русские понимали, что Британия уязвима на своем западном фланге» - у ВМС Ирландии нет гидролокаторов на двух все еще действующих кораблях.

«Мир на грани второй холодной войны»

В 2022 году в мире начались дискуссии о возникновении многополярной глобальной экономики, пишет австралийское издание The Sydney Morning Herald. По мнению некоторых экспертов, новый уклад формируется после пандемии на фоне торговой войны Китая и США, а также украинского кризиса.

Первый заместитель главы Международного валютного фонда (ВМФ) Гита Гопинат считает, что мир может оказаться на грани второй холодной войны. По ее словам, хотя признаков широкого отступления от глобализации пока нет, линии разломов уже возникли и геоэкономическая фрагментация становится все реальнее. Если фрагментация углубится, начнется вторая холодная война, уверена Гопинат. Еще до пандемии в трансграничных потоках товаров, услуг и капитала происходили изменения - сдвиги, судя по всему, начались с финансового кризиса 2008 года. Торговые войны Дональда Трампа, возросшая напряженность между США и Китаем, украинский кризис и санкции против России ускорили и усилили эти изменения.

Гарвард поддержал своего ректора после скандала вокруг Израиля

Правление Гарвардского университета заявило, что «единогласно поддерживает» ректора Клодин Гэй, столкнувшуюся с обвинениями в плагиате и неспособности «обуздать антисемитизм» среди студентов. Как отмечает Breitbart, в руководстве Гарварда ранее защищали студентов, которые поддерживают палестинцев и винят Израиль в начале войны.