ЕС разблокирует пять миллиардов евро для Польши

ЕС до конца года разблокирует €5 млрд для поддержания энергетической безопасности Польши. Об этом заявил новый премьер-министр республики Дональд Туск по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе на полях саммита ЕС.

"До конца года получим [от ЕС] €5 млрд <...> - это важные деньги для нашего энергетического суверенитета", - сказал Туск.

Глава Еврокомиссии в свою очередь подтвердила получение от польского правительства первой заявки на выплату заблокированных ЕС средств из Фонда восстановления и устойчивости.