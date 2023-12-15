Во Франции призвали ЕС отказаться от приема Украины и найти мирное решение

Европейский союз (ЕС) и Франция должны сосредоточиться на поиске мирного решения конфликта на Украине вместо принятия страны в объединение, заявил депутат Национального собрания Франции, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. С таким заявлением он выступил в эфире CNews.

Парламентарий посчитал, что ЕС как никогда нуждается в мирном диалоге из-за экономической и политической ситуации. По его мнению, Евросоюз должен отказаться от планов принять Украину и сосредоточиться на достижении мира.

«Вместо того чтобы бездумно повторять одну и ту же мысль об обязательности приема Украины в Евросоюз, надо было бы заняться установлением мира на Украине», — призвал Дюпон-Эньян.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине негативно сказывается на экономике Европы и разрушает ее.