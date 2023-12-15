В Токио не смогли ответить, будут ли помогать Киеву без участия США
Новый генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси не стал отвечать на вопрос, станет ли Токио помогать Киеву, если Вашингтон решит урезать помощь. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе пресс-конференции журналистка спросила у Хаяси, будет ли правительство Японии «подставлять плечо» и каким-либо образом подменять Соединенные Штаты, если помощь Украине от Вашингтона уменьшится или задержится.
«Это вопрос внутренней политики другой страны, японское правительство воздерживается от комментариев. К тому же это носит предположительный характер, и я воздержусь от ответа», — сказал Хаяси.
Напомним, что ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не стали одобрять соответствующий проект. Для его принятия утвердить его должны оба органа.
Отметим, что палата представителей уже ушла на каникулы до января, тогда-как сенат решил отложить их до обсуждения, в том числе, и вопроса поддержки Киева. Белый дом сообщил, что США по-прежнему ожидают, что к концу 2023 года больше не смогут помогать Украине без решения американского конгресса.