Бельгия заявила, что согласование долгосрочной финансовой помощи Украине потребует недель

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Согласование программы долгосрочной финансовой помощи Евросоюза Украине в размере €50 млрд на период с 2024 по 2027 годы потребует еще недель. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, комментируя провал переговоров на саммите ЕС в четверг о выделении денег Киеву.

"Для согласования финансовой помощи нам потребуются еще недели, нужно решить еще несколько вопросов, думаю, это удастся сделать в начале бельгийского председательства [в Совете ЕС]", - сказал он журналистам по прибытии на второй день саммита ЕС. Бельгия будет возглавлять Совет ЕС с 1 января по 30 июня 2024 года.

По его словам, Бельгия уже "видит, каковы могут быть параметры будущего соглашения". "Но, к сожалению, договоренность всех 27 стран вчера оказалась невозможна", - сказал он.

"По вступлению Украины мы сказали очень четко: вы будете членами Евросоюза в какой-то момент времени, если все реформы будут проведены. Что касается финансовой помощи, она идет, и она будет продолжаться", - обещал Де Кроо.

Он ответил отрицательно на вопрос, требовал ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите от Еврокомиссии отдать Венгрии замороженные средства из бюджета ЕС в обмен на согласие Будапешта на выделение €50 млрд Киеву. "Нет, он такого не говорил", - сказал Де Кроо.