В Минске заявили о напряженности по периметру границ РФ и Белоруссии

Министр Алейник: накаляется обстановка по периметру границ России и Белоруссии
Белорусский министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник сообщил, что в мире накаляется военно-политическая обстановка, в том числе по периметру границ России и Белоруссии.
Во время выступления на заседании коллегий МИД России и Белоруссии он отметил, что ситуация в сфере международной безопасности продолжается ухудшаться и деградировать.
«Военно-политическая обстановка всё больше накаляется, в том числе по периметру наших границ», — цитирует министра ТАСС.
Ранее сообщалось, что Польша разместила сапёрный батальон у границы с Россией и Белоруссией.