В Минске заявили о напряженности по периметру границ РФ и Белоруссии

Министр Алейник: накаляется обстановка по периметру границ России и Белоруссии

Белорусский министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник сообщил, что в мире накаляется военно-политическая обстановка, в том числе по периметру границ России и Белоруссии.

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Во время выступления на заседании коллегий МИД России и Белоруссии он отметил, что ситуация в сфере международной безопасности продолжается ухудшаться и деградировать.

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«Военно-политическая обстановка всё больше накаляется, в том числе по периметру наших границ», — цитирует министра ТАСС.

Ранее сообщалось, что Польша разместила сапёрный батальон у границы с Россией и Белоруссией.

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Сергей Алейник
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