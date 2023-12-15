В Минске заявили о напряженности по периметру границ РФ и Белоруссии

Белорусский министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник сообщил, что в мире накаляется военно-политическая обстановка, в том числе по периметру границ России и Белоруссии.

Во время выступления на заседании коллегий МИД России и Белоруссии он отметил, что ситуация в сфере международной безопасности продолжается ухудшаться и деградировать.

«Военно-политическая обстановка всё больше накаляется, в том числе по периметру наших границ», — цитирует министра ТАСС.