Политолог Караччоло: Украина проигрывает и станет несостоявшимся государством

Директор итальянского журнала по геополитике Limes и одноименной школы геополитики Лучо Караччоло считает, что президент Украины Владимир Зеленский проигрывает в конфликте, и его страна может стать "несостоявшимся государством". Такое мнение он высказал в интервью газете La Stampa. "Несомненно, проигрывает Зеленский, а больше него - Украина, которая не вернет себе территории и станет несостоявшимся государством", - сказал он. Украина потеряла треть своего населения, многие из них являются беженцами, которые не вернутся обратно, считает политолог. По его словам, Киев зависит от Вашингтона и Брюсселя. Это будет иметь политические и экономические издержки особенно для Европы, добавил он. 14 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на данном этапе конфликта для Украины и ее партнеров сложилась "непростая" военная ситуация.