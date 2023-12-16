В США заявили о насмешке Путина над Зеленским

Президент России Владимир Путин насмехается над украинским лидером Владимиром Зеленским из-за сокращения поддержки Украины со стороны Европейского союза и США. С таким заявлением выступили обозреватели американского агентства Bloomberg.

В статье указано, что Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны союзников.

Также авторы отмечают, что Запад поменял свое отношение к президенту Зеленскому после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

14 декабря во время совмещенной пресс-конференции и прямой линии президент Путин заявил, что Украина зависима от поставок вооружения от стран Запада, при этом сама страна в настоящее время практически ничего не производит, все получает "на халяву".