Во Франции заявили, что Украина не может быть членом Евросоюза

Украина не может быть членом Евросоюза, в стране немыслимый уровень коррупции. Об этом в эфире телеканала CNews заявил депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

"Эта страна совершенно не в состоянии вступить в Европейский союз, это невозможно. Вы не представляете себе, какой там уровень коррупции", - отметил он.

Кроме того, по словам Дюпон-Эньяна, возможный прием Украины в ЕС сильно навредит промышленности и сельскому хозяйству стран сообщества, в частности Франции.

"Мы навязываем нашим сельхозпроизводителям усложняющие их жизнь регламенты, душим французскую промышленность абсолютно бредовыми экологическими нормами и в то же время собираемся принять страну, в которой нет вообще никаких норм, которая находится в состоянии войны", - сказал политик.

Он выразил сожаление, что Франция "проводит не самостоятельную политику, а подчиняется воле Евросоюза".

"Мы находимся под контролем главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Франции более не существует", - констатировал Дюпон-Эньян.

На саммите ЕС в четверг было принято решение начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией, которые могут начаться в марте 2024 года или позднее. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям для приема.

Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени.