В Молдавии высказались о будущих переговорах с ЕС

Бывший вице-премьер Молдавии Александр Фленкя в эфире телеканала TV8 отреагировал на решение стран Евросоюза приступить к переговорам по вопросу принятия республики в сообщество. Он счел такой шаг «допингом», который повлечет за собой в дальнейшем консолидацию общества, передает агентство «Прайм».

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По словам политика, единственный актор не может присвоить себе такую победу.

«Потому что нужны усилия всей страны, всего общества, мы разные, люди, представленные разными партиями, нам нужны конкретные достижения», — подчеркнул Фленкя.

В прошлом году Украине и Молдавии предоставили статус кандидатов в ЕС.

Накануне в Брюсселе стартовал саммит Евросоюза. Лидеры европейских стран приняли ряд решений по расширению объединения, в частности, одобрили начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.