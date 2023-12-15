В Молдавии высказались о будущих переговорах с ЕС
Бывший вице-премьер Молдавии Александр Фленкя в эфире телеканала TV8 отреагировал на решение стран Евросоюза приступить к переговорам по вопросу принятия республики в сообщество. Он счел такой шаг «допингом», который повлечет за собой в дальнейшем консолидацию общества, передает агентство «Прайм».
По словам политика, единственный актор не может присвоить себе такую победу.
«Потому что нужны усилия всей страны, всего общества, мы разные, люди, представленные разными партиями, нам нужны конкретные достижения», — подчеркнул Фленкя.
В прошлом году Украине и Молдавии предоставили статус кандидатов в ЕС.
Накануне в Брюсселе стартовал саммит Евросоюза. Лидеры европейских стран приняли ряд решений по расширению объединения, в частности, одобрили начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.
Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсетях, решение начать переговоры с Украиной и Молдавией об условиях их принятия в Евросоюз является «стратегическим».