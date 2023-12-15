В Италии заявили о проигрыше Зеленского в конфликте

Президент Украины Владимир Зеленский проигрывает в конфликте, а его страна не сможет вернуть территории и станет несостоявшимся государством, считает директор журнала и школы по геополитике Limes Лучо Караччоло. Российская газета

«Несомненно, проигрывает Зеленский, а Украина — в большей степени, чем он. Она потеряла треть своего населения, многие из них — беженцы, которые не вернутся», — уверен политолог. Lenta.ru