Президент Украины Владимир Зеленский проигрывает в конфликте, а его страна не сможет вернуть территории и станет несостоявшимся государством, считает директор журнала и школы по геополитике Limes Лучо Караччоло. Российская газета
«Несомненно, проигрывает Зеленский, а Украина — в большей степени, чем он. Она потеряла треть своего населения, многие из них — беженцы, которые не вернутся», — уверен политолог. Lenta.ru
В конце ноября британский еженедельник The Economist опубликовал оценку, согласно которой ситуация вокруг конфликта на Украине сейчас указывает на то, что Россия может одержать в нем победу из-за нерешительности западных союзников Киева. ТАСС