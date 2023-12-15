На пограничный пункт Финляндии и России прибыл 71 беженец

По данным на утро 15 декабря, на пограничный пункт Ваалимаа на границе Финляндии и России прибыл 71 беженец.

Об этом сообщил пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии в соцсети Х (Twitter).

Указывается, что эта информация актуальна на 08:00 (09:00 мск).

«Вчера, 14 декабря, прибыли 62 просителя убежища», — говорится в публикации.