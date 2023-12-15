Times: Украина может не вступить в ЕС до 2030 года и даже дольше

Украина может не вступить в ЕС до 2030 года или еще дольше. Об этом пишет британская Times, комментируя итоги заседания лидеров Евросоюза. Российская газета

Авторы материала отметили, что в очереди на вступление в ЕС находятся и другие страны, в том числе Сербия, Албания и Босния. Скорое же принятие в Евросоюз Украины окажется несправедливым по отношению к этим государствам и может вызвать недовольства. К тому же, такие действия приведут к одним из самых крупных изменений в ЕС за последние десятилетия. Вечерняя Москва