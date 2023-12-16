Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) в обмен на исключение группы Raiffeisen из украинского черного списка. Об этом сообщает Reuters.

Raiffeisen была включена Киевом в черный список за решение продолжить работу в России.

Ранее Австрия отказалась снять блокировку с 12-го пакета санкций ЕС против России, использовав право «отсрочки для изучения».