Венесуэла и Гайана договорились не применять силу в споре по Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер Гайаны Ирфаан Али договорились избегать применения силы или угрозы применения силы в двусторонних отношениях. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном в газете St. Vincent Times (выходит на островном государстве Сент-Винсента и Гренадин) по итогам переговоров по поводу урегулирования претензий Боливарианской Республики на спорный регион Эссекибо.

Как утверждается в документе, участники диалога договорились, что «Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать применением силы или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах, включая те, которые являются следствием любых существующих разногласий между двумя государствами».

Каракас и Джорджтаун также согласились «немедленно создать совместную комиссию глав МИД и технических специалистов двух государств для решения вопросов по взаимному согласию». Отчет этой совместной комиссии должен быть представлен президентам Гайаны и Венесуэлы в течение трех месяцев.