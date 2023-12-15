Венесуэла и Гайана договорились не применять силу в споре по Эссекибо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер Гайаны Ирфаан Али договорились избегать применения силы или угрозы применения силы в двусторонних отношениях. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном в газете St. Vincent Times (выходит на островном государстве Сент-Винсента и Гренадин) по итогам переговоров по поводу урегулирования претензий Боливарианской Республики на спорный регион Эссекибо.
Как утверждается в документе, участники диалога договорились, что «Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать применением силы или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах, включая те, которые являются следствием любых существующих разногласий между двумя государствами».
Каракас и Джорджтаун также согласились «немедленно создать совместную комиссию глав МИД и технических специалистов двух государств для решения вопросов по взаимному согласию». Отчет этой совместной комиссии должен быть представлен президентам Гайаны и Венесуэлы в течение трех месяцев.
Как ранее писала «Парламентская газета», в Венесуэле 3 декабря прошел референдум, на котором более 95 процентов проголосовавших высказались за принятие парламентом страны закона, который бы защитил притязания Каракаса на район Эссекибо, являющегося частью Гайаны. После голосования Мадуро объявил Эссекибо новым 24-м штатом Венесуэлы и пообещал провести перепись населения, а также выдать жителям удостоверения личности Боливарианской Республики.