На берег японского города выбросило десятки тонн рыбы

В японском порту Накири, расположенном в городе Сима на западе страны, на берег выбросило десятки тонн рыбы. Об этом сообщила местная газета Yomiuri.

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Береговую линию покрыли косяки сардин длиной до 20 сантиметров общей массой 85 тонн. По словам жителей Симы, прежде они никогда не видели столь большого скопления рыбы на берегу. Основной версией произошедшего называют преследование сардин более крупным хищником, вынудившим их выплыть на мелководье, где им не хватило кислорода. Выявлявшие причину инцидента специалисты не обнаружили в морской воде у берега ядовитого планктона и связали явление с глобальным потеплением.

В результате часть сардин была убрана местными рыбаками с помощью экскаваторов. Однако берег все еще покрыт рыбой, определенная доля которой уже начала гнить.