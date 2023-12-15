В ЕС успели согласовать 12-й пакет санкций в отсутствие канцлера Австрии

Лидеры ЕС согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, пока один из основных противников введения подобных ограничений, канцлер Австрии Карл Нехаммер , отсутствовал в зале заседаний. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

По данным источников, в это время Нехаммер обсуждал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Европейские лидеры в отсутствие Нехаммера смогли найти консенсус по 12-му пакету, однако до сих пор неясно, когда достигнутые договоренности смогут быть включены в согласованный всеми членами ЕС документ.