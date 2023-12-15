СМИ: Конгресс США сделал Путину подарок на Рождество
Отказ Конгресса США согласовывать дальнейшую помощь Украине станет рождественским подарком президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение высказала журналистка издания The New Yorker Сьюзан Глэссер.
В публикации отмечается, что и президент Соединенных Штатов Джо Байден, и Владимир Зеленский предупреждали Конгресс об «опасности бездействия». При этом они, по сути, признали, что не могут сделать ничего для того, чтобы предотвратить перенос согласования дальнейшей поддержки Киева до перерыва в работе.
«По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину "величайший рождественский подарок"», — говорится в публикации.
Автор отмечает, что во время визита Зеленского в США было видно изменение позиции Запада по конфликту на Украине. На лице украинского политика было видно «утомление», однако даже Байден не произнес «шаблонных слов утешения».
«Вместо этого он сказал: "Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем. Пока можем…"», — добавили в публикации.
Журналистка добавила, что стратегия Путина по конфликту на Украине продолжает реализовываться. Причем с опережением графика.