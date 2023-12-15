СМИ: Конгресс США сделал Путину подарок на Рождество

В публикации отмечается, что и президент Соединенных Штатов Джо Байден, и Владимир Зеленский предупреждали Конгресс об «опасности бездействия». При этом они, по сути, признали, что не могут сделать ничего для того, чтобы предотвратить перенос согласования дальнейшей поддержки Киева до перерыва в работе.