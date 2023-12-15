СМИ: Шольц отправил Орбана за кофе ради голосования по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану «выйти из комнаты и выпить кофе», чтобы лидеры ЕС смогли одобрить начало переговоров с Украиной о членстве. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех осведомленных чиновников.

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Орбан не раз выступал против начала переговоров с Украиной. Он обещал, что Венгрия не станет накладывать вето, но «будет препятствовать принятию решений», так как членство Украины в ЕС сейчас не соответствует национальным интересам Будапешта. Пока невозможно сказать, насколько велика территория Украины, какова численность населения страны, и нет исследований о том, как включение украинского сельского хозяйства повлияло бы на другие страны ЕС, подчеркивал венгерский премьер.

Однако по итогам саммита, прошедшего 14 декабря, лидеры ЕС решили начать переговоры с Украиной.

По данным Politico, согласовать это решение удалось после трех часов переговоров, зашедших в тупик, когда Шольц поговорил с Орбаном наедине и попросил его пойти выпить кофе. Как отмечает издание, правила ЕС позволяют проводить голосование, если один из лидеров отсутствует. В то же время этот ход позволил Орбану сказать, что он не голосовал за.

СМИ писали, что такой выход из ситуации заранее согласовали с Орбаном «в конструктивной манере».

Идея, что одному из лидеров ЕС нужно покинуть переговоры, чтобы весь блок мог достичь согласия, довольно необычна, отмечает Politico. Официальные лица и дипломаты ЕС не смогли сказать, использовался ли ход Шольца когда-либо ранее.

После того, как ЕС объявил о решении начать переговоры с Украиной, Орбан написал в соцсети: «Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения!».